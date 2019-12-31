ልኡኻት መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ሰበስልጣን ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዕላዊ ርከብ ከምዘካየዱ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ኣረጋጊጾም።
እቲ ርክብ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኳ ተመዲቡ እንተነበረ፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ፍቓደኛ ከምዘይኮነ ድሕሪ ምግላጹ፡ ኣብ ክንድኡ ክልተ ወኪላት ማለት፡ ኣምባሳደር ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ኣመሪካ ዝነበረ ሰመረ ርእሶምን ኣፈኛ ናይቲ ስርዓት የማነ ገብረመስቀል (ቻርልን) ምስቲ ናይ
1:08 am
53Views
እቲ ርክብ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኳ ተመዲቡ እንተነበረ፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ፍቓደኛ ከምዘይኮነ ድሕሪ ምግላጹ፡ ኣብ ክንድኡ ክልተ ወኪላት ማለት፡ ኣምባሳደር ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ኣመሪካ ዝነበረ ሰመረ ርእሶምን ኣፈኛ ናይቲ ስርዓት የማነ ገብረመስቀል (ቻርልን) ምስቲ ናይ ኣመሪካ ልኡኽ ተራኺቦም ተዘራሪቦም።
ኣብቲ ዝርርብ ብመንግስቲ ኣመሪካ ዝቐረባ እማመ ዲፕሎማስያዊ ርከብ ክልቲኤን ሃገራት ካብ charge de affairs ናብ ደረጃ ኣምባሳደርነት ክብ ክብል ኳ እንተነበረ፡ እቶም ወከልቲ፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ቅሩብ ከምዘይኮነ ነቶም ሰበስልጣን ኣመሪካ ምስናይ ይቕሬታ ከምዝገለጹሎም እቲ ሓበሬታ የረድእ።
እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዝርርቦም ብዛዕባ ምህናጽ ሓድሽ ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ`ዚ ግን፡ በቲ ወከልቲ ኢሳይያስ ንጹር ተቓውሞ ይኹን ደገፍ ከምዘይተራእየ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።
NO COMMENTS