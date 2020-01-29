ምስ ኢሳይያስ ቀንዩ ዝተመልሰ 1ይ ሚ/ር ኢትዮጵያ ኣቢይ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መዓስከራት ከይኣትዉ ትእዛዝ ኣመሓሊፉ
ኣብ ኣስመራ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ቀንዩ ብ 27 ጥሪ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ መዓሰራት ስደተኛታት ከይኣትዉን እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ከይቅበሉዎምን ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ እሙናት
ኣብ ኣስመራ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ቀንዩ ብ 27 ጥሪ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ መዓሰራት ስደተኛታት ከይኣትዉን እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ከይቅበሉዎምን ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ እሙናት ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዝገበሮ ዑደት ተቐዳዲሙ ነዚ ትእዛዝ`ዚ ምትሕልላፉ፡ ምስ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ሎሚ ቕነ ኣብ ዝገበሮ ርከብ፡ ሓደ ካብቶም ምስ ጸጥታዊ ጉዳያት ትግራይ ኣተኣሳሲሩ ዝተዛረበሎም ቀንዲ ኣጀንዳታቱ ከምዝነበረ ዝእምት ምዃኑ `ውን እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።
ንሳቶም፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ፡ መንእሰያት ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ ኢትዮጵያ ተበቲኖም ምንባሮም ዘየገድሶ ኳ እንተኾነ፡ ኣብቲ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከቡሉ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝርከብ መዓስከራት ስደተኛታት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ተኣኪቦም ምህላዎም ግን ከቢድ ናይ ተቓውሞ ስግኣት ስለዝፈጠረሉ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ነቲ መዓስከራት ንምዕጻዉ ድቃስ ስኢኑ ከምዝጸንሐ ሓቢሮም።
ብፍላይ ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቓውሞ እናገንፈለ ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን፡ መበገስን ደጀንን መኸተ ምልካዊ ስርዓቱ ከይከውን ብመንገዲ ኣቢይ ኣሕመድ ከምዚ ዝኣመሰለ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ዘገርም ከምዘይኮነ ኣገንዚቦም።
ይኹን`ምበር፡ እቶም ኣብ ብዙሕ መዳያት ንትእዛዝ ኣቢይ ኣሕመድ ብምንጻግ ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ዘዋጽእ ፖሊሲታት ዝኽተሉ ዘለዉ መራሕቲ ህውሓት፡ ነዚ መሰረታዊ መሰል ወዲ ሰብ ዝኾነ ጉዳይ ዑቕባ ኤርትራውያን መዋገዪ ፖለቲካ ውልቀመላኺ ኢሳይያስን ኣቢይ ኣሕመድን ከይከውን፡ ማዕሪኡ ድማ ነቲ ብውዲት ኣቢይን ኢሳይያስን ኣንጻሮም ተጠጂኡ ዘሎ ንድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተጻብኦ ዘኽርር ስትራተጂካዊ ውጥን ምዃኑ ተረዲኦም፡ ንትእዛዝ ናይቲ መሻርኽቲ እኩይ ውጥናት ኢሳይያስ ኮይኑ ዘሎ ኣቢይ ኣሕመድ ብምንጻግ ከም ቀደሞም ንኤርትራውያን ምዕቋብ ክቕጽሉን ድሕነት ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዕረ ድሕነት ህዝቦም ርእዮም ብመትከል ክከላኸሉሉን ይግባእ።
እቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ግዝያዊ መዕቆቢ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮይኖም ዘበርከቱዎ ግደይ ኣብ ታሪኽ ፍሉይ ምዕራፍ ኣለዎ። ብሕልፊ እቲ ንርእሱ ጸጋማቱ ከይፈተሐ ኣብ ማእከል ከብዱ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ክጣየሱ ዘፍቀደ ህዝቢ ትግራይ ፡ ጸጋታት ተጫሪቶምኒ ኢሉ ከየማረረ ከም ስደተኛታት ዘይኮነ ከም ኣሕዋቱ ዘርኣዮ ምሕብሓብ ብማንም ዝከሓድ ኣይኮነን። እዚ ንሕውነት ኤርትራውያን ተጋሩን ዘሐየለ ውርሻ ብውዲትን ተንኮልን ኢሳይያስን ኣቢይን ባኺኑ ከይተርፍ ድማ ናይ መራሕቲ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓላፍነት እዩ።
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