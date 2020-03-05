ነባር ተጋዳላይ ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል እምባየ በርሀ (ሕፉን) ብሕማም ወቕዒ ልቢ ኣብ መበል 58 ዓመቱ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 3 መጋቢት 2020 ተሰዊኡ።
ነባር ተጋዳላይ ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል እምባየ በርሀ (ሕፉን) ብሕማም ወቕዒ ልቢ ተኻኢሉ ኣብ ሆስፒታል ንብዙሕ ኣዋርሕ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 58 ዓመቱ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 3 መጋቢት 2020 ተሰዊኡ። ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል፡ ኣብ መበል 13
10:03 pm
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ነባር ተጋዳላይ ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል እምባየ በርሀ (ሕፉን) ብሕማም ወቕዒ ልቢ ተኻኢሉ ኣብ ሆስፒታል ንብዙሕ ኣዋርሕ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 58 ዓመቱ ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ 3 መጋቢት 2020 ተሰዊኡ።
ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል፡ ኣብ መበል 13 ዓመቱ ካብቲ ዝተወልደሉ ዓዲ ፡ ሓድሽ ዓዲ ሓደግቲ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፉ ኣብ ኣሃዱ ከቢድ ብረት ክሳብ ናጽነት ብተወፋይነት ስለናጽነት ኤርትራ ዝተጋደለ ነባር ተጋዳላይ ክኸውን ከሎ፡ ድሕሪ ናጽነት ናብ ኣመሪካ ብስደት ምስ መጸ `ውን ክሳብ`ቲ ብሕማም ዝተኻእለሉ እዋን ኣብ ጎኒ ደለይቲ ፍትሒ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ተቓውሞኡ ከካይድ ከምዝጸንሐ ይፍለጥ።
ስነስርዓት ቀብሩ ጽባሕ ቀዳም 7 መጋቢት 2020 ኣብ ኣመሪካ ሜሪላንድ ክፍጸም እዩ።
ሳተላይት ቴለቭዥን ኣሰና፡ ንስድራቤት ጽንዓት እናተመነየት፡ ነባር ተጋዳላይ ለቴናል ኮለኔል ተስፋገብሪኤል እምባየ በርሀ (ሕፉን) መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ትብል።
1 COMMENT
Zeregabir Teaghes March 5, 2020
RIP,
Hizbawi Ginbar dekikhi ytef’u alewu