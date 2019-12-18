ናብ ክቡርን ፍቁርን ሐወይ ብርሃነ ኣብርሀ፡ – ካብ ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ
December 10, 2019 ክቡርን ፍቁርን ሐወይ ብርሃነ፡ ብርሃነ ሐወይ ከመይ ትኸውን ኣሎኻ? ድሃይ ከይገብርኩ ድንጉይ ኢለካ። እሱር መስተማሰሊ’ዩ፡ ረሲዓትኒ ትብል ትህሉ። ኣባይካ ይረሳዕ ከመይ ጌይረ ክርሰዓካ። ኣብ ሓሳበይ ወትሮ ምሳይ ኣሎኻ፡ ከምኡ’ውን ኩሎም እሱራት፡ ኩለን እሱራት። ብርሃነ ሐወይ
December 10, 2019
ክቡርን ፍቁርን ሐወይ ብርሃነ፡
ብርሃነ ሐወይ ከመይ ትኸውን ኣሎኻ? ድሃይ ከይገብርኩ ድንጉይ ኢለካ። እሱር መስተማሰሊ’ዩ፡ ረሲዓትኒ ትብል ትህሉ። ኣባይካ ይረሳዕ ከመይ ጌይረ ክርሰዓካ። ኣብ ሓሳበይ ወትሮ ምሳይ ኣሎኻ፡ ከምኡ’ውን ኩሎም እሱራት፡ ኩለን እሱራት።
ብርሃነ ሐወይ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ኣብ መልእኽትታተይ ዝብለካ፡ ሽሕኳ ነዚ ኣጽናቲ ዝኾነ ስርዓት ብቃልካን ብርዕኻን ከተቃልሕን ክትገንሕን ከለኻ ንማእሰርቲ ከምዘይትንሓፍ ተቀቢልካዮ እንተነብርካ፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ክደኽማ ይኽእል እዩ’ሞ፡ “እንታይ ድኣ ኮይነ እየ ፈሊጠዮን ተቀቢለዮን እንድየ” ኣይትበል። ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኢኻ’ሞ ኣጆኻ። ወይልኡ ድኣ ሞት ዘይተርፍ ከሎ ዝሞተ እምበር ንስኻስ ብዘይማትእ ተዓዊትካ ኢኻ።
ብርሃነ ሐወይ ድሕሪታ መጨረሽታ ዝጽሓፍኩልካ ደብዳቤ ዳርጋ ኣዝዩ ሓዲሽ ነገር የልቦን፡ እዘን ዝስዕባ ግን ከካፍለካ እደሊ፡
ቀዳማይ፡ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ብ “ይኣክል” ዝብል ጭርሖ ዝተጀመረ ባይቶታት ተግባራዊ ንምግባር ሎሚ ብዝያዳ ተዓጢቁ ይርከብ።
ካልኣይ፡ ኣብ ዝሓለፈት ወርሒ ሕዳር 26 ኣብ ልዕሊ ሐውና ጋዜጠኛ ኣማኒኤል እያሱ ሓላፊ ራድዮን ሳተላይት ቲቪ ኣሰና ብሰዓብቲ ህግደፍ ግብረሽበራዊ መጥቃቲ ተፈጺሙ። እዚ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ’ዚ ቅድሚ ሓደ ዓመት እዉን ኣብ ልዕሊ ዓርኪ ኤርትራውያን ዝኾነ እንሊዛዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላዉት ብሰዓብቲ ህግደፍ ተፈጺሙ’ዩ። ማርቲን ፕላውት በዚ ፈተና እዚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ዝብል መርገጺኡ ከለውጦ ኣይከኣለን። ሓውና ኣማኒኤል ድማ ብዝያዳ’ኳ ድኣ ሓንሒኑ ይሰርሕ/ይቃለስ ኣሎ። እዚ ግብረሽበራዊ መጥቃዕትታት እዚ ብጣዕሚ የሕዝን። ነዚ እከይ ተግባራት ዝፈጸሙ ሰባት፡ በቶም ሰዓብቲ ህግደፍ “ጀጋኑ” ተባሂሉ ምጽውዖም ግን ናይ ሓዘን ሓዘን’ዩ። ዓዲ ሕግን ስርዓትን ስለ ዝኾነ ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ እዮም። ነዚ ክትገብር ገንዘብ ይጥይቅ እዩ። እሞ ኩሉ ደላይ ፍትሒ በዓል ሕልና ኢደይ ኢድካ ክንብል ጥራይ እዩ ዘሎ።
ሳልሳይ፡ ኣብ እስራኤል ኣሽሓት ስደተኛታት መናእሰይ ፍቅርን መሪሕነትን ወለዲ ክረኽቡ ዕድል ዘይገበሩ፡ ካብ ብርነት ሳዋ ንስክላ ኣምሊጦም ተረፍ መሸጣን ማሕረድትን ሲናይ ዝኾኑ፡ ኣለው። ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ሕሱር ሽቅለት ለይትን መዓልትን እናሰርሑ፡ ኣብ ዓዲ ዘለው ስድርኦም ይናብዩ፡ ከምኡ’ውን፡ ኣብ ፈቀዶ መዓስከረት ዘለው ስደተኛታት ኣሕዋቶም ከምጽኡ ዘለዎም ይነግፉ። ብዙሓት ድማ ጓሳ ዘይብለን ማላታውቲ ካብ ተመክርኦም ዝተላዕለ ስነ ኣእምራዊ ቅልውላው ዝሃሰዮም እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ መንጎ እሕዋት እዚ ዘይብሃል ጭካኔ ይርኤ ኣሎ። እዚ ተርእዮ እዚ ብዙሕ ሰብ “ካን ከምዚ ዲና ኮይና” እናበለ ኣብቲ ዋና ጸላኢ ብዝያዳ ኣቶኩሮ ይገብር ኣሎ።
ብርሃነ ሐወይ ከምቲ ስዋ ቅድም ጽራይ ሙኵኑ ዝስተ ዘይመስል ጉዑሽ ዓፍ ዓፍ ዝብል፡ ቅድሚ ወጋሕታ እዉን ድቅድቅ ጸልማት ዝኸውን፡ እዚ ስርዓት ዝወስዶ ዘሎ ፍሹል ተግባራት ዉድቀቱ ከም ዝቀረበ ዝእምት’ዩ። ዝጸብጸብኩልካ መሪር ይኹን እምበር እንደገና ክደግሞ ብዝያዳ ነቲ ህዝብና የሕብሮ ኣሎ። ንስኻ ትፈልጦን ዝነበርካዮን’ዩ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ዘዓወተና ሙሉእ ህዝቢ ብጥምረት ስለ ዝተቃለሰ’ዩ። ድሕሪ 30 ዓመታት ኣብ ክንዲ ደብስን ሰላም ህዝብን ምዕባለ ሀገርን ንኣቱ ግን 28 ዓመታት ኣብ ዝገደደ መግለጺ ቃል ዘይትረኽበሉ ብርነት ኣቲና። መዓልቲ ነዊሑ ከም ህዝቢ ደኺምና ኣብ ምፍልላይ ኣቲና። እሞ ሕብረትና እናደልደላ ምስ ዝኸይድ እዚ ሰይጣናዊ ስርዓት ዕምሪ ኣይክህልዎን’ዩ።
ብርሃነ ሐወይ ድሃይ ኣልማዝ ኣይገበርኩን። ምስ ህግደፍ ዘይኮነ ከም ጸላኢ ስለ ዝቁጸር፡ እንታይ ኣለኪ ምስኣ ከይትብሃል ኢለ ካልኣ ይኣኽላ። እሞ ንሎሚ ደብዳበይ ኣብዚኣ ክዓጽዋ’የ። ኣብ ዘይተናዉሔ ጊዜ ብዓይነ ስጋ የራኣእየና፡ ክብረን ምስጋናን ድማ ከም ወትሮ ንዕኡ ንእግዚኣንቢሄር ኣምላኽና ይኹን። ኣሜን።
ሓብትኻ ኣበባ
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