ኣብ ኤርትራ ዝልግስ ኣይተሳእነን፡ መንጠልቲ ኣእዳው’የን በዚሐን
እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ወግሐ ጸብሐ፡ ዝምሕልን ዝጥሕልን ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ን50 ዓመታት ካብ ክቱር ሃገራዊ እምነትን ፍቅርን ዝነቅል ዝግራህን ዝዕሾን ህዝቢ ምርካቡ ስልጣኑ ክዕቅብ ከም ጽቡቅ ዕድል ተጠቂሙሉ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ሓደ ክልተ
እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ወግሐ ጸብሐ፡ ዝምሕልን ዝጥሕልን ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ን50 ዓመታት ካብ ክቱር ሃገራዊ እምነትን ፍቅርን ዝነቅል ዝግራህን ዝዕሾን ህዝቢ ምርካቡ ስልጣኑ ክዕቅብ ከም ጽቡቅ ዕድል ተጠቂሙሉ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ሓደ ክልተ ስሱዓትን ዮውሃትን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ቀታሊ፡ ኣጽናቲ፡ ዘይሕጋዊ፡ ዓፋኒ፡ ግሃሲ መሰል ሰብን መንዛዒ ሃብትን ጉጅለ ህግደፍ፡ ሓቀኛ ኣረሜናዊ ተግባራቱን ባህርያቱን ዓቢጦም፡ ጻድቅን ተቆርቋርን ኣምሲሎም ዝጣበቁ ስለዘለዉ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ’ዚ፡ “መግዛእቲ ኢትዮጵያ ስዒረ ናጽነት ኤርትራ ዘረጋገጽኩ ኣነ ስለዝኾንኩ ብዘይካይ ስልጣን ክሕዝ ዝግብኦ የለን” እናበለ ዝንየት ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ 40ታትን 50ታትን ንመሰሉን ንመንነቱን ተቃሊሱ ኢዩ። ካብ 1961 ክሳብ 1991፡ ን30 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ፡ ህይወት ደቁ ዝወፈየ፡ ብንብረት ብጉልበትን ብገንዘብን ንሰውራ ዘጎልበተን ዘዐወተን ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ክብርን ሞሳን ነቲ ደሙ ዝፈሰሰ ኣዕጽምቱ ዝኸስከሰ ቀንዲ ዋና፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት እምበር፡ ጉጅለ ህግደፍ ክሽየመሉን ከጉባዕባዓሉን ግቡእ ኣይኮነን። ግደ ሓቂ ንምዝራብ፡ ጉጅለ ህግደፍ፡ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ክውስን ሕጋውነትን መሰልን እውን የብሉን።
ኣብ ኤርትራ፡ ብሰንኪ ቀያድን ኣድካይን ቁጠባዊ ፖሊሲ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣብ ወርሒ ካብ 5 ሽሕ ናቅፋ ንላዕሊ ካብ ሕሳቡ (Bank Account) ከውጽእ ኣይፍቀደሉን ኢዩ። ብዘይካ’ዚ ኣብ ኤርትራ ፍትሓውን ጸገም መነባብሮ ህዝቢ ዘቃልልን ስርዓተ ደሞዝ ከምዘየለ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣብ ፈለማ ሰሙን ወርሒ የካቲት 2020 ተለፋሊፉ ነይሩ። ብርግጽ ኣብ ኤርትራ፡ ምስ ክብሪ ሃለኽቲ፡ ክራይ ገዛን ሽቅለተ ኣልቦነትን፡ እቲ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብቀይቀይ ቆጢቡ ዝነብር ሰራሕተኛን ሰራዊትን ገዲፍካ፡ ዝበዝሕ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ብመማቅርቲ ወይ ናይ ጁባ ገንዘብ’ዩ ህይወቱ ዝኣሊ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ግን፡ መራኸቢ ብዙሓንን ካድራትን ጉጅለ ህግደፍ፡ እቲ ብዘይጠቅም ደሞዝ ዝነብር ሰራዊት፡ ሰራሕተኛ መንግስትን ናይ ብሕትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ብዓሰርተታትን ብኣማኢትን ኣሽሓት ገንዘብ ከምዘበርከተ ተገሊጹልና። ሕሉፍ ሓሊፉ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ሕክምና ዝተዓቑቡ ሕሙማት ከይተረፉ፡ ኣብ ዓራቶም ኮይኖም ንመከላኸሊ ለበዳ ቫይረስ ገንዘብ ከምዘወፈዩ ሓቢሩ።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ጽጉም ወገኑ ንምሕጋዝ ብመን ሕራይን ትእዛዝ ህግደፍ ዘየድልዮን ወረጃን ለጋስን ኢዩ። እቶም ገንዘብ ንምእካብን ጁባታት ጉጅለ ህግደፍ ንምህጣርን ተዋፊሮም ዘለው ጎሓላሉ፡ ”እተን ብሃብተን፡ ብክኢላዊ ዓቅሚ ሰብን ስነ ፍልጠትን ዝምክሓ ምዕቡላት ሃገራት፡ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ገልጠምጠም ክብላ፡ ክጭነቃን ዜጋታተን ክቅዘፉን እንከለው፡ እቲ ጸገም ብምጽዋር ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣይተረበሸን፡ ነቲ ለበዳ ይቆጻጸሮ ኣሎ” ዝብል ናይ ትምክሕቲ መግለጺታት ይህቡ ኣለው። ጉጅለ ህግደፍ፡ ነታ ብቅንዕናን ብሓልዮትን፡ ብዛዕባ ጉድለታት መንግስቲ ይኹን ፖለቲካዊ ፍልልያት ረሲዕና ቀዳምነታትና ዓቅምታትናን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካትን ህዝብና ንምሕጋዝን ይኹን ትብል ምስ ህላወ ንቡርን ተሓታትነትን ዘለዎ መንግስቲ እትትግበር ኣምር፡ ክጨውያን ኣብ ጥቅሙ ከውዕላን ይጽዕር ኣሎ። እንተኾነ፡ ነቲ ንዓመታት ዘደናገረን ንብረት ህዝቢ ዝዘመተን ጉጅለ ህግደፍ ገንዘብ ምሃብ ማለት፡ “ብደወይ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ነይኣምኖ ኢዩ፡፡
ጠላም ጉጅለ ህግደፍ፡ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ “ንመሕወይ ግብሪ፡ ወራር ወያነ ንምምካት፡ መናበዬ ስድራ ስውኣት፡ ድራር ተጋደልቲ፡ ንስንኩላን ኩናትን ካልእን ምቁር ቃላት ተጠቂሙ፡ ገንዘብን ናውትን ክልምን እንከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሚልዮናት ጥረ ገንዘብ፡ ናጻ ጉልበትን ንብረትን ወፍዩ ኢዩ። እንተኾነ፡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ደም ተሓሊቡን ለፊዑን ጸጉም ወገኑን ንኽብሪ ሃገሩን ዘበርከቶ ገንዘብ፡ መረሸኒ’ቶም ጸገምና ይሰማዕ ዝበሉ ውጉኣት ሓርነት ማይ ሓባር’ዩ ኮይኑ። እተን ስልማት ቃል ኪዳነን ከይተረፈ ካብ ሰውተን ቀንጢጠን ወርቀን ዘወፈያ ኣዴታት፡ ደቀንን ሰብኡተንን ብጉጅለ ህግደፍ ተመንጢለን፡ ሞያአንን ለውሃትንን ተጠሊሙ፡ ብጽምዋ ተዋሒጠን ኣብ ሓዘን ይነብራ ኣለዋ። እቲ “ሕድሪ ኣያታትካ ተቀቢልካ ልኡላውነት ሃገርካ ኣውሕስ” ዝተባህለን ትምህርቱን ውልቃዊ ናብርኡን ረጥሪጡ ናብ ቅድመ ግንባር ዝምረሸ መንእሰይ ኤርትራ፡ ግዳይ ሞት፡ ማእሰርቲ፡ ሕማም፡ ጥሜትን ጭንቀትን ኮይኑ። ሃገር ስኢኑ ለማናይን ስደተኛን ተባሂሉ ተናዒቁን። እቲ ጉጅለ ህግደፍን ሒደት ሰዓብቱን ክጎስምዎን ክቅበልዎን ዓቀብ ዝኾኖም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውንነትን ሓቅን እዚ’ዩ፡፡ ሎሚ ብኣጋጣሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ጉጅለ ህግደፍ ክጸድቅን ጠባያቱ ክቅይርን ስለዘይክእል፡ ገንዘብካ ኣብ ጁባ ሰራቂ ምእታው ዕሽነት እምበር ሃገራዊ ሓልዮትን ንጽጉም ምሕጋዝን ኣይኮነን።
እቲ ምስ ገንዘብን ስልጣንን ፍሉይ ፍቅርን ሸውሃትን ዘለዎ ጉጅለ ህግደፍ፡ እቲ ንወርሒ ካብ 5 ሽሕ ንላዕሊ ገንዘቡ ካብ ሕሳቡ ከጥቀም ዝተኸልከለ ክፋል ህዝብና፡ ብኣጋጣሚ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ዝነብር ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ኤርትራዊ፡ ብግዴታን ብምፍርራሕን ገንዘብ ከዋጽእ ኣዚዝዎ። “ርሑቅ ዓዲ መሐሰዊ” ከምዝብሃል፡ እቶም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ገንዘብን ንዋትን ወፍዮም ዝብሃሉ ዘለዉ፡ ሚኒስትሪታት፡ ትካላት፡ ማሕበራት፡ ውልቀ ሰባትን ዓድታትን፡ ዱኳናቶምን ፍቃድ ንግዶምን ክይሕደጉ፡ ኣባይቶም ከይውረስ፡ ካብን ናብን መንቀሳቀሲ ከይክልከሉን ኣብ ዓይኒ ትካላት ጸጥታ ህግደፍ ከይኣትዉን ብግዴታ ካብ ዝርካቡ ወርሓዊ ደሞዞምን እቶቶምን ዝተሰልዐ እምበር፡ ብፍቶት ከምዘይሃቡ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እዚ ብጉልባብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብመራኸቢ ብዙሓን ህግደፍ ተወፍዩ ዝብሃል ዘሎ ጥረ ገንዘብን ንዋትን ሓቂ እንተዝኸውን፡ ኣብ ኤርትራ ድኻ ስድራቤት የለን ማለት’ዩ።
ኣብ እዋን ጸገምን ባህርያዊ ሓደጋታትን፡ ኣብ ጎድኒ ህዝብናን ሃገርናን ጠጠው ክንብልን ዝከኣለና ክንገብርን ቅዱስ ሃገራዊ ግዴታ ኢዩ። እዚ ከይንሰርሕ ንኤርትራውያን ዕንቅፋትን ኣብ ክልተ ዝመቅለናን ዘሎ ጉዳይ ግን፡ ህላወ ብህዝቡ ዘይግደስ ጉጅለ ህግደፍን ናትና ዘይምጥርናፍን ኢዩ። ጉጅለ ህግደፍ “ሰውራ ንምዕዋት” እናተባህለ ካብ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ኣትሒዙ፡ ካብተን ባዕሉ ዝመስረተን ሃገራውያን ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ፡ መንእሰያትን ሰራሕተኛታትን ከምኡ እውን ካብ ሓፋሽ ውድባት ዝግሕጦ ዝነበረ ሚልዮናት ዶላርን ንዋትን፡ ድሕሪ ናጽነት እቲ ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተባሕተ ፍርያት ይኹን ገንዘብ ምቁጽጻር (Audit) ተገይሩሉ ኣይፈልጥን ኢዩ። እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብፍላይ ድማ (ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ ስዑድያ፡ ኡጋንዳ፡ ኢጣልያ፡ ኣንጎላ፡ ቻይና፡ ኣመሪካ) ብጉልባብ ኤምባሲ፡ ቆንስላዊ ጉዳያትን ማሕበረ ኮምን ከምኡ’ውን ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራት፡ ስፖርታዊ ጉዳያትን ተመዲቦም ዘለዉ ጎሓላሉ፡ ሃብቲ ኤርትራ ዝዝርፉ፡ ሰለይቲ፡ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜግነት ዘለዎም፡ ስድራቤቶም ኣብ ወጻኢ ዘቀምጡን ብስርቂ ኣባይትን ትካላትን ዘለዎም ኢዮም። ብዓቢኡ ናይቲ ካብ ከባቢታት ደንከል፡ ጋሽ ባርካን ካልእ ቦታን፡ ህዝብና ካብ መነባብሮኡ ኣፈናቂሉ፡ መሬቱን ባሕሩን በኪሉ፡ ብናይ ወጻኢ ኩባንያታት ዝጋሓጥ ዘሎ ማዕድናትና እቶት ኣበይ ኣትዩ፡ እንታይ ዓቢሱልና ክንሓትት ኣለና። ትጽቢትና፡ ካብ ከርሲ መሬትና ወይ ባሕርና፡ ወዕቁር ባህርያዊ ሃብቲ ክርከብ እንከሎ፡ መነባብሮና ከነመሓይሸሉ፡ ትሕቲ ቅርጺ ክንሃንጸሉ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከነስፍሓሉ ኢዩ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ብጉልበት ግዱድ ዕስክርና ዝኳዓት ዘሎ ዕደናን ካብኡ ዝርከብ ቢልዮናት ዶላርን፡ ብዘይካ ስልጣን ጉጅለ ህግደፍ ምዕቃብን ህዝቢ ኤርትራ ምጭፍላቅን ካልእ ረብሓ የለን።
ኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዘለና ኤርትራውያን፡ ገንዘብ ብኸመይ ንረኽቦን ክብደት ናብራን ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ባዕልና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዘሕዝን ግን እቶም ኣብ ወጻኢ ዘለና ኤርትራውያን፡ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል፡ ተሓታትነትን ግሉጽነትን መንግስትን ሰበስልጣንን እናፈለጥና፡ ነቲ ብዘይካ ኣሕዋትናን ወለድናን ዝሕየሩሉ ገለርያታትን ጎዳጉድን ዝሃንጽ፡ ስርዓተ ትምህርቲ ዝዘርግን፡ ትካላት ጥዕና ዝህግርን ዝዓጹን፡ ብምርኩስ ዝኸዱ ኣረጋውያንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝኣስር፡ ስድራቤታት ዝበታትን ገበነኛ ውልቀመላኺ ጉጅለ ህግደፍ ምጥባቅናን ብስቅታ ምሕላፍናን ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ለጋስን ለዋህን ሰብ ኣይኮነን ተሳኢኑ፡ እንታይ ድኣ ዝተለገሰ ገንዘብን ንብረትን፡ ዝምንጥልን ዝሰርቅን ጉጅለ ህግደፍ’ዩ ጸገም ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎን ብልቦና ክንምልሶ ዝግብኣናን ሕቶ ድማ፡ ደም ዝረሃጽናሉ ገንዘብናን ንብረትናን፡ ንሃንጎሪማ ዝብኢ ጉጅለ ህግደፍዶ ንሃቦ ወይ ነቲ ሃገር እንከላቶ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆጺሩ ዝጠምን ዝጸምእን ዘሎ ህዝብና።
ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 26 ሚያዝያ 2020
NO COMMENTS