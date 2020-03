Messaggio a tutto il popolo italiano, da parte dei rifugiati eritrei che si trovano in diverse parti del mondo / ናይ ደገፍ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ዓዲ ጥልያን – ኣብ መላእ ዓለም ካብ እንርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት

Messaggio a tutto il popolo italiano, da parte dei rifugiati eritrei che si trovano in diverse parti del mondo

Da diversi giorni, l’Italia è diventata il focolaio del Coronavirus, un virus contagioso che ha avuto inizio in Cina. Solo sabato 21 Marzo 2020, sono deceduti 793 italiani, vittime di questo virus. Ad ora il numero più alto di decessi al giorno dovute a questo virus, in tutto il mondo.

L’Italia è stata una dei primi paesi ad avere casi di contagi, ed essendo il paese col minor numero di popolazione, il rapporto dei contagiati rispetto alla popolazione è molto alto. Inoltre la crescita costante dei decessi , sta comprensibilmente creando difficoltà e provocando ansia agli italiani.

Il fatto che il primo ministro Giuseppe Conte abbia detto che l’Italia sta attraversando il periodo più duro dopo la seconda guerra mondiale, rende l’idea di quanto sia grave la situazione.

L’Italia si trova nel mezzo della pandemia di coronavirus che sta mettendo a dura prova il mondo intero. Si potrebbe dire che ci troviamo in una terza guerra mondiale silenziosa.

Quando decine di migliaia di nostri fratelli e sorelle eritrei/e, attraversavano il mar mediterraneo in condizioni disumane, dopo viaggi che mettevano a rischio la propria vita, , l’Italia li ha soccorsi mandando barche salvagente e dopo l’arrivo nel territorio italiano, gli sono stati concessi permessi temporanei dando loro la speranza di una seconda vita. In particolare, quando 365 eritrei nel 2013 persero la vita in un solo giorno, annegati nelle acque di Lampedusa, l’Italia ha partecipato al lutto degli eritrei issando le bandiere a mezz’asta, mentre il regime eritreo rinnegava la perdita dei propri cittadini.

Memori di tutto ciò, da eritrei, ci sentiamo in dovere di far sentire la nostra vicinanza all’Italia nel momento difficile in cui si trova.

Da tanti anni, gli eritrei sono costretti a fuggire dal proprio paese e molti di noi sono passati dall’Italia per proseguire il viaggio verso altri paesi. Allora, il popolo italiano è stato compassionevole con noi. Ora, dare il nostro sostegno agli italiani è un forma di ringraziamento per ciò che avete fatto per noi.

Caro popolo italiano, nel momento in cui le tue vie e le tue città sono deserte, hai avuto la forza di affacciarti alle finestre e far sentire le tue voci per combattere la solitudine, perciò, nel periodo in cui si sta scrivendo una storia tragica, a prescindere di come finirà, ne esci vincitore. Oltre al fatto di averci accolti come rifugiati, ti esprimiamo la nostra ammirazione anche per il fatto di essere diventato il leader morale in questo momento di tragedia, infondendo speranza al mondo.

Coraggio Italia, siamo con te!

Ti auguriamo pace e salute.

Sostegno da parte dei rifugiati eritrei in diverse parti del mondo, al popolo italiano.

ናይ ደገፍ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ዓዲ ጥልያን – ኣብ መላእ ዓለም ካብ እንርከብ ኤርትራውያን ስደተኛታት

ዓዲ ጥልያን፡ ማእከል መጥቃዕቲ ናይቲ ኣብ ቻይና ዝጀመረ ተላባዒ ሕማም ኮሮናቫይረስ ካብ እትኸውን መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ። ትማሊ ቐዳም 21 መጋቢት 2020 ጥራይ፡ 793 ኢጣልያውያን ግዳያት ናይቲ ሕማም ኮይኖም ህይወቶም ሓሊፉ። እዚ ዘሕዝን ጥፍኣት`ዚ፡ ኣብ ዓለምና በዚ ሕማም`ዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመ ዝዓበየ ናይ ሞት ሓደጋ ኮይኑ ይርከብ።

ዓዲ ጥልያን፡ ካብተን በዚ ሕማም ፈለማ ዝተለኽፋ ሃገራት ብተዛማዲ ዝወሓደ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና፡ ብረሾ ናይቶም ዝልከፉ ዘለዉ ዜጋታታ ክርአ ኸሎ እቲ ቁጽሪ ዓቢ ከም ምዃኑ መጠን፡ እቲ መዓልታዊ እናነሃረ ዝኸይድ ዘሎ ብዝሒ ሞት ንህዝቢ ጥልያን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣትን ስነኣእምሮኣዊ ጸቕጥን የስውዕበሉ ምህላው ዝሰሓት ኣይኮነን።

1ይ ሚኒስተር ጥልያን ጂሰፐ ኮንቲ፡ ሃገሩ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም እቲ ዝኸበደ እዋን ገጢሙዋ ከምዘሎ ምግላጹ ድማ ንጽንኩርነት ናይቲ ቅልውላው ዝምስክር እዩ።

ኣብዚ ህዝቢ ጥልያን፡ ኣብ ከርሲ ናይቲ ንዓለም ኣብ ከቢድ ፈተነ የእትዩዋ ዘሎ፡ ከም ሰላሕታ ሳልሳይ ኲናት ዓለም `ውን ክግለጽ ዝከኣል ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን፡ ንሕና ኤርትራውያን፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ በቲ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዕዞ ስደት ማእከላይ ባሕሪ እናጠለቑንን እናሓምበሱን ኣብ ዝተጓዓዙሉ እዋን፡ ናይ ድሕነት ጀላቡ ኣዋፊሩ ከምዝረድአ፡ ነቲ ወሓጢ ባሕሪ ሰጊሮም ድሕሪ ፈተነ-ሞት ኣብ ገማግም መሬቱ ኣብ ዝረገጹሉ እዋን ግዝያዊ ዑቕባ ሂቡ ተስፋ ዳግማይ ህይወት ከምዝሃቦም፡ ብሕልፊ ኣብቲ 365 ዜጋታትና ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ላምፐዲዛ ዝሃለቑሉ፡ እቲ ቅድሚ `ዚ ዓለማዊ ኮሮናቫይረስ ናይ በይንና ኮሮናቫይረስ ዝኾነ ስርዓት ሬሳታትና ኣብ ዝኸሓደሉ፡ መዓንጣ ኸብድና ኣብ ዝተቐረጸሉ እዋን፡ ህዝቢ ጥልያን፡ ባንዴራኡ ናብ ፍርቂ ዘንጊ ኣውሪዱ ኣብ ጎኒ ኤርትራዉያን ከምዝሓዘነ ዘኪርና፡ ኣብዚ ጽንኩር ብድሆ ገጢሙዎ ዘለወሉ ህሞት፡ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ወገን ደገፍና ክንገልጸሉ ግቡእ እዩ።

ኤርትራውያን፡ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ህይወት ክርክር እንነብር ህዝቢ ከም ምዃና መጠን፡ ትማልን ሎምን ተገዲድና መገሻ ስደት ኣብ ዝሓዝናሉ፡ ብዙሓት ካባና ንዓዲ ጥልያን ከም ኮሮድዮ ስደት ተጠቒምናላ ኢና `ሞ፡ ነቲ መእተውን ምውጽእን ዘይከልከለና፡ ዝተደናገጸልና ህዝቢ ጥልያን ከም መርኣያ ምስጋና፡ ደገፍና ክንገልጸሉ ኸለና ንዓና ሕልናዊ ዕረፍቲ፡ ንዕኡ ድማ ሕልናዊ ደገፍ እዩ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ጥልያን፡ ጎደናታትካ ኣሰርካ ጸምዩዎ፡ ከተማታትካ መልኣከ ሞት ወሪሱወን ጭውጭው ኣብ ዝበላሉ ህሞት፡ ብፍኒስትራ ተቐልቂልካ ብድምጽኻ ንጽመዋአን ሴርካ ምስዓርካ፡ ኣብዚ ትራጂካዊ ታሪኽ ዝጸሓፈሉ ዘሎ ጽንኩር ወቕቲ፡ መደምደምታኡ ብዘየገድስ፡ ተዓዋቲ ምዃንካ ዘበስር ምልክት `ዩ። ኣብ ርእሲ`ቲ ከም ስደተኛታት ዝሃብካና ዑቕባ፡ በቲ ኣብ ሕምብርቲ ትራጀዲ ዘብቆልካዮ ዘይሰዓር ተስፋ ንዓለም ናይ ሞራል መሪሕነት ብምዃንካ `ውን ኣድናቖትና ንገልጸልካ።

ኣጆኻ ህዝቢ ዓዲ ጥልያን ኣብ ጎንኻ ኣለና

ሰላምን ጥዕናን የወርደልካ!

ደገፍ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንህዝቢ ዓዲ ጥልያን ካብ መላእ ዓለም