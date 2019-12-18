Wednesday, December 18th, 2019
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UPDATE: ዛጊት ንጉዳይ ቤትፍርዲ ኣሰና ዝተወፈየ ገንዘብ ጠቕላላ ድምር፡ £11,881 ፓውንድ ስተርሊን በጺሑ ኣሎ። ኣወዓዕላኡን ቀጻሊ ስጉምታትን ብዝምልከት ነዚ ክሊፕ `ዚ ተኸታተሉዎ።

https://www.youtube.com/watch?v=fBOX0c37wLE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ogFMYPiVF8qdYLV9WwuHbuz9g7_BeQZZV-CU74Gy2OLDkASiO4nH5qBs   UPDATE: ዛጊት ንጉዳይ ቤትፍርዲ ኣሰና ዝተወፈየ ገንዘብ ጠቕላላ ድምር፡ £11,881 ፓውንድ ስተርሊን በጺሑ ኣሎ። ኣወዓዕላኡን ቀጻሊ ስጉምታትን ብዝምልከት ነዚ ክሊፕ `ዚ ተኸታተሉዎ። https://www.gofundme.com/f/assenna-foundation-legal-action-… https://www.youtube.com/watch?v=fBOX0c37wLE&feature=youtu.be

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UPDATE: ዛጊት ንጉዳይ ቤትፍርዲ ኣሰና ዝተወፈየ ገንዘብ ጠቕላላ ድምር፡ £11,881 ፓውንድ ስተርሊን በጺሑ ኣሎ። ኣወዓዕላኡን ቀጻሊ ስጉምታትን ብዝምልከት ነዚ ክሊፕ `ዚ ተኸታተሉዎ።
https://www.gofundme.com/f/assenna-foundation-legal-action-…
https://www.youtube.com/watch?v=fBOX0c37wLE&feature=youtu.be

yakobe@gmail.com

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